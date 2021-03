F1, Alonso: "Arrivo con un approccio molto rilassato"

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Formula 1, Fernando Alonso sta bene ed è voglioso di cominciare: “Stiamo molto bene, ci stiamo preparando per la prima gara. Sono felice di essere tornato, speriamo che sia un buon anno, il calendario di 23 gare è certamente molto ambizioso. Speriamo di poterle disputare tutte e, almeno in parte, con il pubblico. Mi godrò queste prime gare, mi godrò ogni giro. Arrivo con un approccio molto rilassato“.

Alonso è stato protagonista in Bahrain: “Nei test ci si concentra sul programma, non si dà importanza ai tempi – afferma a DAZN España -. Dobbiamo ancora cercare di capire alcune cose della macchina. A poco a poco avremo una comprensione molto più chiara, ma sono felice di essere tornato nel paddock. In questi ultimi anni non mi è mancato più di tanto perché ero impegnato altrove. Ma ora sono pronto a correre di nuovo in Formula 1, a fare il giro di formazione, le prime curve, a studiare la strategia, le soste, le gomme e tutti gli altri aspetti“.

OMNISPORT | 19-03-2021 13:02