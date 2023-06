F1, Alonso ci crede: "Possiamo arrivare tra i primi cinque"

Lo spagnolo dell'Aston Martin pensa di poter recuperare nella sua gara di casa, dopo il nono posto delle qualifiche.

03-06-2023 19:59

Sperava di sicuro di ottenere un risultato migliore dalla qualifica di casa, ma così non è andata per Fernando Alonso, solo nono con la sua Aston Martin nel Q3 del GP di Spagna a Barcellona. Qualche problema di troppo, però lo spagnolo resta fiducioso in vista della corsa: “Speriamo di recuperare qualcosa in gara perché la macchina è sempre molto veloce la domenica. Anche oggi con il danno sul fondo eravamo comunque molto competitivi”.

Alonso, battuto per la prima volta in qualifica in questo 2023 dal compagno di squadra Lance Stroll, ha così continuato in vista della gara di Barcellona: “Se mettiamo tutto a posto e se avremo un buon degrado gomme, la top-cinque sarà ancora possibile. Forse il podio è fuori portata partendo così indietro, ma vedremo”. Alonso ci crede eccome.