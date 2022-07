F1, Alonso: "Danneggiato il fondo, peccato"

08-07-2022 21:30

Il pilota della Alpine Fernando Alonso si rammarica per il magro nono posto ottenuto nelle qualifiche per la gara sprint del gp d’Austria: “La macchina era molto competitiva oggi ed è stato bello essere di nuovo in Q3. Tuttavia, ho danneggiato il fondo, dopo essere andato largo in una curva in Q3, questo mi ha fatto perdere qualcosa in termini di prestazione. A mio avviso, il nostro potenziale era da top-5”.

“L’obiettivo è quindi quello di recuperare più posizioni possibili e raggiungere un piazzamento adeguato nella Sprint Race, valido per la gara di domenica. Ci sono in palio punti importanti e voglio ottenerli”. Alonso avrà alle sue spalle Hamilton.