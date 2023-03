F1, Alonso: "È tutto bellissimo, incredibile"

Il pilota spagnolo è entusiasta per il livello della sua Aston Martin e pensa di poter lottare con Ferrari e Mercedes.

04-03-2023 19:22

Aveva fatto vedere grandi cose nei test, per poi chiudere davanti a tutti nelle seconde e terze libere. Alla fine Fernando Alonso ha chiuso con il quinto tempo le prime qualifiche del Mondiale 2023 di Formula 1 in Bahrain con la sorprendente Aston Martin. Un risultato davvero soddisfacente per lo spagnolo: “È bellissimo. Troppo bello per essere vero prima, aspettavamo la realtà che adesso rispecchia le aspettative”.

Ai microfoni di Sky Sport F1 Alonso ha quindi aggiunto: “Pensare di essere con Aston Martin in top-five a sei decimi dalla Red Bull è stupendo”. Il pilota asturiano è concentrato già sulla gara e sul sogno del podio: “Penso che lotteremo con Ferrari e Mercedes. Ma sono parole incredibili che mi escono dalla bocca”.