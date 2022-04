F1, Alonso: " Hamilton? Ha vinto perché Mercedes superiore"

30-04-2022 22:28

Fernando Alonso è tornato a parlare di un tema che appassiona molto i fan della F1: quanto è fondamentale l’auto per un pilota? Il due volte campione del mondo parlando di Hamilton, ex compagno dell’inglese ai tempi della McLaren nel 2007, ha spiegato al portale Racingnews365: “Lewis sta guidando benissimo, ma non basta. È sempre stato così in F1. Quando Ayrton Senna dominava, aveva l’auto più veloce. Lo stesso vale per me, Michael Schumacher e appunto Lewis, che ha battuto ogni record tra pole position e vittorie grazie alla macchina superiore”.

Adesso la Mercedes è in netta difficoltà, mentre Ferrari e Red Bull dominano la scena. Un copione che secondo Alonso non cambierà da qui a fine anno: “Non c’è gara in questo momento. È come con Lewis l’anno scorso. Possono partire ultimi e arrivare comunque sul podio”.

Nel corso dell’intervista, Alonso ha anche parlato del suo futuro, spiegando per quale motivo non ha intenzione di smettere: “Perché mi sento migliore degli altri. Quando arriverà qualcuno e mi batterà solo per le sua abilità al volante, o se vedrò che non sono più un fulmine in partenza e bravo nel preparare la vettura, o ancora se il mio compagno di team sarà più veloce di me di un secondo allora alzerò la mano e penserò a fermarmi e fare qualcos’altro. Al momento, però, non sento di trovarmi in questa situazione. Amo correre”.

OMNISPORT