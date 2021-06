F1, Alonso: “Il prossimo sarà un weekend simile al precedente”

Fernando Alonso non è convinto della bontà dell’idea di gareggiare nuovamente sullo stesso circuito dopo una settimana. Come accaduto lo scorso anno la Formula 1, a causa dei forfait dovuti alla pandemia, ha dovuto rimodellare il calendario iridato anche se per il due volte campione del mondo un doppio round consecutivo sulla stessa pista non permetterà di vedere valori indifferenti.

Soltanto una cosa potrebbe cambiare la carte in tavole: il meteo. L’unica incognita potrebbe davvero essere rappresentata dalla pioggia che avrebbe dovuto essere presente già nel GP di Stiria e che invece non c’è stata.

“Per il prossimo fine settimana dovremo pensare se pioverà o qualcosa del genere, perché le auto saranno le stesse. Vedremo un fine settimana simile – ha dichiarato Alonso – Ripensandoci, non ha molto senso fare due Gran Premi sullo stesso circuito, stesse vetture, un fine settimana seguito da un altro. Dovremo aspettare che il meteo aiuti un po’ a creare un po’ di incertezza. In caso contrario, penso che vedremo una replica di questa gara. Per noi sarà un altro weekend difficile. Un paio di punti o un punto sarà il massimo”.

OMNISPORT | 28-06-2021 10:32