F1, Alonso: "L'accordo con Aston Martin è arrivato subito"

25-08-2022 17:57

Sebastian Vettel si ritirerà a fine anno e al suo posto in Aston Martin arriverà Fernando Alonso. Una trattativa veloce, come spiegato dallo stesso pilota spagnolo nella conferenza stampa del giovedì di Spa: “Tutto è iniziato con il ritiro di Seb. Ero uno dei piloti nella loro lista ed ero disponibile – le sue parole -, ne abbiamo parlato in Ungheria. Lunedì ci siamo accordati e abbiamo fatto l’annuncio”.

“La mia intenzione era quella di proseguire con Alpine, considero questo team una famiglia. Ero felice – ha aggiunto Alonso -, ma non riuscivamo a fare passi avanti da qualche mese nella trattativa. Mi è sembrata una decisione logica, dato quanto mi ha voluto l’Aston Martin. Tutti avevamo da guadagnare, considerando anche la presenza di Piastri“.