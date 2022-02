F1, Alonso: “Mi sento pronto e preparato”

02-02-2022 12:55

Non manca certo la grinta a Fernando Alonso che è pronto a scendere in pista per l’inizio della nuova stagione.

In una chiacchierata concessa alla stampa spagnola, il due volte Campione del Mondo ex Ferrari e McLaren si è detto carico per il campionato che scatterà il 20 marzo a Sakhir, sottolineando come in Alpine si stia facendo il massimo per mettere in posta una vettura veloce e affidabile, capace di giocarsi le proprie carte anche nel confronto diretto con Ferrari e McLaren.

“Mi sento forte e preparato per la stagione che scatterà il prossimo marzo”, ha affermato lo spagnolo del team Alpine. “L’anno che si è concluso qualche mese fa è stato abbastanza positivo, sia per me che per la squadra, ma adesso dobbiamo pensare al 2022, stagione molto importante e per il quale abbiamo lavorato tanto.

Personalmente non ho seguito da vicino lo sviluppo della nuova vettura, anche perchè i nuovi regolamento, almeno all’inizio, si sono rivelati abbastanza limitati. Poi, con alcuni chiarimenti da parte della FIA, abbiamo potuto indirizzare al meglio il lavoro. Ritengo che i tecnici siano stati bravi”, ha concluso.

OMNISPORT