F1, Alonso: "Montecarlo? Gara unica e che ricordi"

Fernando Alonso ha spiegato l’unicità del GP di Monaco: “C’è un’adrenalina speciale rispetto alle altre – ha detto il due volte iridato – non vedo l’ora di salire in macchina e spero che sia un weekend pulito, senza problemi. Bello che riavremo anche un po’ di pubblico, un segnale che stiamo lentamente tornando alla normalità”.

Alonso ha trionfato 2 volte a Montecarlo: “I miei migliori ricordi qui? Sicuramente le due vittorie, quella del 2006 e del 2007, anche se la prima fu strana, visto che seppi di essere in pole solo alle 22 per via della penalizzazione a Schumacher. Cosa mi aspetto questo fine settimana? Sono positivo, la macchina dovrebbe andare bene nelle curve lente, sono fiducioso di arrivare in Q3 sabato e a punti domenica”.

OMNISPORT | 19-05-2021 16:38