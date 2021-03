F1, Alonso: "Non sono mai stato così in forma"

Fernando Alonso è fiducioso per la nuova stagione: “Non sono mai stato così in forma e forte alla guida, la Formula 1 era il posto giusto dove tornare dopo Le Mans, Indy e la Dakar”.

Dopo l’infortunio in allenamento in bicicletta, l’ex ferrarista ha rassicurato i tifosi: “Onestamente non mi aspetto alcun problema – ha detto – il recupero è andato bene, mi sono allenato per tre o due settimane, assolutamente normale e sono stato anche al simulatore, lunedì e martedì. Ma sì, mi sento bene, ovviamente. Una cosa è il lato professionale e il lato guida, che è al 100%. A fine stagione dovrò rimuovere due placche in titanio che ho sulla mascella superiore”.

Domani l’esordio in macchina: “Non penso dovrò affrontare alcuna sfida in particolare, forse la lotta a centro gruppo, che è molto intensa. Ne siamo consapevoli e dovremo massimizzare le prestazioni ed essere perfetti per fare punti. L’obiettivo è lottare con Alpine per grandi traguardi”.

