F1, Alonso: "Non sto togliendo il posto a nessuno"

16-07-2022 09:58

Fernando Alonso non vuole mollare. Il prossimo 29 luglio il due volte campione del mondo compirà 41 anni e lo spagnolo si vede ancora in Formula 1, anche nel 2023. Queste le sue parole alla testata olandese NOS: “Mi sento bene e voglio rimanere su questo livello di guida – ha spiegato l’ex ferrarista -. Dopo l’estate vedremo se io e la squadra saremo ancora felici l’uno dell’altra e decideremo”.

Alla sua età Alonso non sente affatto di togliere il posto a un giovane: “Il motorsport è questione di cronometro, conta solo se sei veloce o no – ha aggiunto il pilota dell’Alpine -. Se sei lento e hai scarse prestazioni, allora sì che stai togliendo un sedile e sbarrando la strada a talenti emergenti. Ma non è il mio caso, io sono ancora veloce“.