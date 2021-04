F1, Alonso: "Portimao sarà una gara difficile"

Dimenticare il weekend di Imola: è questo il principale obiettivo di Fernando Alonso, a cominciare dalle prime prove libere di domani.

Il neo alfiere della Alpine è giunto decimo, battuto sia in qualifica che in gara dal compagno di box Esteban Ocon. L’asturiano ha raccolto un punto iridato solo grazie alla penalizzazione post gara inflitta all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, ma è apparso meno in sintonia con la A521 rispetto a quanto si era visto in Bahrain, all’esordio stagionale.

“Le sensazioni dopo Imola non erano buone. Ero giù, perché non riesco a tirare fuori il massimo dalla macchina. Ma ora andiamo avanti” ha commentato Alonso nella conferenza stampa di presentazione del GP di Portogallo. Il portacolori della Alpine però è consapevole che anche le prossime gare potrebbero portare ostacoli non semplici da superare: “Anche Portimao sarà difficile – ha spiegato – perché questa è una pista nuova per me, mentre il resto della griglia ha corso qui cinque mesi fa. Nemmeno Monaco sarà facile, perché bisogna adattarsi alle dimensioni della macchina e a dove sono i limiti. Non sono preoccupato per la prestazione in sé. Ci vorrà tempo, ma farò del mio meglio per non deludere nessuno”.

OMNISPORT | 29-04-2021 15:59