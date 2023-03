F1, Alonso raggiunge altri piloti big nel club dei 100 podi

Due su due in questo inizio di Mondiale per lo spagnolo dell'Aston Martin che è ora il sesto della storia in tripla cifra.

20-03-2023 21:42

Ha dovuto aspettare un po’ di ore per festeggiare a pieno il podio conquistato in pista nel GP d’Arabia Saudita, ma alla fine Fernando Alonso ha chiuso terzo a tutti gli effetti per la seconda gara consecutiva in questo inizio di Mondiale 2023 di Formula 1. Con il passaggio dall’Alpine all’Aston Martin ha già così ottenuto un grande risultato: i 100 podi in carriera.

Non è un numero per tutti, dato che soltanto cinque piloti avevano raggiunto la tripla cifra in questa speciale classifica prima dello spagnolo due volte campione del mondo. In prima posizione c’è il suo amico-nemico Lewis Hamilton, sette volte iridato. Da più di un anno l’inglese è in difficoltà con la Mercedes, però intanto a oggi è salito 191 volte sui tre gradini del podio.

Dietro Hamilton, ci sono due campionissimi tedeschi. 155 podi per l’altro pilota con sette titoli mondiali vinti, ovvero Michael Schumacher. Mentre, sul gradino più basso del podio di questa speciale classifica c’è il connazionale Sebastian Vettel, quattro volte iridato, a quota 122. Ci sono però due piloti davvero alla portata di Alonso nella classifica dei podi.

Perché il quarto e il quinto sono molto vicini a lui. Tra i primi tre c’è finito 106 volte infatti Alain Prost, anche lui quattro volte campione del mondo. Mentre, a quota 103 troviamo l’ultimo campione del mondo con la Ferrari, ovvero Kimi Raikkonen, ritiratosi poco più di un anno fa. Con un’Aston Martin così, Alonso potrebbe raggiungere parecchi podi già in questo 2023.