F1, Alonso risponde ad Hamilton: “2007? Non ricordo”

Il pilota spagnolo, nel Gp d'Australia, partirà quarto in griglia e sogna di conquistare un altro podio con la sua Aston Martin

01-04-2023 10:42

Lewis Hamilton ricorda il suo Gp d’esordio, proprio qui a Melbourne, quando passò il compagno di squadra della McLaren Fernando Alonso, alla prima curva. Lo spagnolo, però, quarto in griglia domani, non raccoglie la provocazione: “2007? Non mi ricordo cosa è successo, ma domani cercherò io di passare all’esterno Lewis”. Alonso ha poi fatto presente come le due Mercedes possano in realtà essere alleate per evitare la fuga di Verstappen: “Le Mercedes partono bene e mi auguro che partano bene anche domani così che possano mettere in difficoltà Verstappen. Quella lotta potrebbe andar bene per noi”.