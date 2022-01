F1, Alonso: “Alpine meglio rispetto al 2021, ma non basterà”

26-01-2022 13:09

Stanno lavorando alacremente in Alpine per consegnare a Fernando Alonso una vettura in grado di poter far tornare l’asturiano protagonista. Luca De Meo sta portando avanti un lavoro che dura da più di un anno, una vera e propria sorta di rivoluzione che però al momento non trova al 100% il compiacimento di Fernando Alonso che non ritiene ancora la Alpine allo stesso livello di Red Bull e Mercedes.

Durante un’intervista per Autosport, lo spagnolo ha analizzato gli obiettivi per il prossimo campionato, precisando come il gran lavoro di questi mesi, con ogni probabilità, non basterà al marchio francese per raggiungere l’obiettivo mondiale. Questo, ovviamente, dovrà spingere ogni membro della scuderia a dare il 110%, soprattutto in vista del 2023, anno in cui Alpine potrà realmente sfruttare i benefici del budget cap.

“Il team ora sia in una posizione migliore rispetto allo scorso anno”, ha affermato il due volte Campione del Mondo. “Con la monoposto del 2022 abbiamo colmato alcune delle nostre lacune, mantenendo i nostri punti di forza. Allo stesso modo, però, non penso che quanto fatto fino ad oggi basti per vincere. Abbiamo da colmare il divario con i migliori dal punto di vista motoristico e aerodinamico. La presenza del budget cap mi regala un certo ottimismo, visto che essuno potrà spendere cifre folli, ma c’è comunque ancora molto lavoro da fare”.

OMNISPORT