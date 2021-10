F1, Alonso: "Spero di avere altre opportunità"

Lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso, quinto in griglia grazie alla miglior qualifica della stagione, si è girato alla prima curva ad Istanbul Park in seguito ad un contatto con l’AlphaTauri di Pierre Gasly, distruggendo così la sua corsa e chiudendo 16° in condizioni di pista bagnata. Questo il suo commento a caldo ai microfoni di Marca:

“Ho danneggiato un po’ l’ala anteriore in partenza, ma essendo nel traffico, senza DRS, non puoi sorpassare senza rovinare le gomme in mezzo al gruppo. È stata una gara un po’ così… Quando partiamo davanti siamo sfortunati, ci toccano da dietro e poi arrivano 58 giri senza che succeda nulla, né safety car né bandiere gialle. Speriamo di qualificarci davanti in più gare per avere l’opportunità che oggi ci hanno portato via in una certa misura […] Non ho visto le immagini, non so se c’è stato un sandwich, ma gli hanno dato 5 secondi di penalità e qualunque cosa abbiano deciso, va bene così, alla fine sono gare dove è una lotteria. Sarebbe stato bello, pensavamo, di cambiare anche il motore, ma ovviamente se ti classifichi tra i primi cinque non lo cambi. È stata un po’ una gara di lotteria e quest’anno quando giochiamo non escono i nostri numeri, vediamo quindi se avremo uno spettacolare accumulo di fortuna per il prossimo anno”.

