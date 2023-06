F1, Alonso spiega: "Oggi non avevamo ritmo"

Il pilota spagnolo: "Penso che sia stata una mancanza di ritmo e non sappiamo perché, ma vedremo".

04-06-2023 19:03

Non la solita Aston Martin in Spagna, con Alonso che avrebbe voluto ottenere di più davanti al proprio pubblico: “Oggi non avevamo il ritmo – ha detto Alonso in mixed zone -. Non siamo stati abbastanza veloci con le morbide e neanche con le dure alla fine. Non penso che fosse qualcosa sulla strategia o altro. Penso che sia stata una mancanza di ritmo e non sappiamo perché, ma vedremo”.

In conclusione, Alonso ha parlato della Mercedes, oggi sul podio con Lewis Hamilton e George Russell: “Loro sono veloci. Sono veloci e hanno un pilota consistente. Hanno una macchina veloce, ma sembrano andare a punti con una sola macchina, ma la Mercedes è sempre lì”.