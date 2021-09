F1, Alonso: “Zandvoort una sfida unica”

Archiviato il GP “farsa” di domenica scorsa in Belgio, il pilota asturiano della Alpine è pronto a sedersi nuovamente al volante della sua monoposto.

Per la scuderia francese c’è l’occasione di continuare il trend positivo dopo il grande weekend di Budapest. Lo spagnolo non vede l’ora di tornare in pista, su un tracciato del tutto inedito per la Formula 1 di oggi, visto che il Gran Premio d’Olanda non si disputa dal 1985, con la vittoria di Niki Lauda su McLaren.

Zandvoort sarà interessante per tutti, pochissimi di noi hanno corso qui in passato – ha dichiarato Alonso. Sarà una sfida unica e sono sicuro che l’atmosfera sarà entusiasmante. Non siamo sicuri di come andrà questo weekend, ma correre in un tracciato nuovo non è una cosa fuori dall’ordinario in Formula 1, specialmente in questi ultimi anni. Abbiamo esaminato molti dati, sono anche tornato ad Entsone nei giorni scorsi quindi mi sento molto preparato”.

OMNISPORT | 01-09-2021 13:46