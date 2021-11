F1, AlphaTauri, Gasly: “Non potevo chiedere un weekend migliore”

08-11-2021 12:19

Ottima prestazione di Pierre Gasly che con la sua Alpha Tauri è ancora una volta protagonista di una gara solitaria che lo vede concludere al quarto posto.

Il weekend messicano era già cominciato bene con le prove, poi l’ottima gara del francese sostenuto e supportato da un ottimo comparto motoristico dove Honda e Red Bull ci mettono sapientemente mano. Questo certo non per sminuire le qualità di Gasly che non delude le aspettive, anzi va oltre e negli highlights della sua giornata resta anche quell’attacco tentato a Perez, al rientro della Safety Car, per cercare di prendere la terza posizione.

“Sono davvero felice, il quarto posto è un grande risultato e non potevamo chiedere un weekend migliore. Tutto era sotto controllo con Charles dietro, sono riuscito ad andare via e gestire bene tutte la gara dalla quarta posizione – ha confermato Gasly – questo fine settimana la macchina è stata competitiva, sia in qualifica ieri che oggi in gara, chiudere davanti alle Ferrari è sempre bello. Adesso siamo a pari punti con la Alpine, il mio obiettivo è quello di consegnare il quinto posto in campionato a Franz e a tutta la squadra, sarebbe un meritato regalo di Natale. Continueremo a spingere per ottenerlo. Tenendo conto di come il team sta lavorando, penso che ce la giocheremo nelle prossime gare”.

