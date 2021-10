F1, AlphaTauri: Tost difende Tsunoda

Il Passo dalla Formula 2 alla Formula 1 è sempre un pò complicato e presenta qualche ostacolo in più da superare. Lo sa Yuki Tsunoda al primo anno nel circus della F1. Il pilota giapponese lanciato da Helmut Marko ha evidenziato fino adesso, tante uscite di pista, risultati altalenanti, ma anche qua e là sprazzi di velocità con qualche risultato importante, come il sesto posto di Budapest.

Ciononostante l’AlphaTauri lo ha confermato per il 2022 e Franz Tost, team principal della scuderia italiana di proprietà austriaca, anche recentemente ha pubblicamente difeso il giovane pilota nipponico dopo che David Coulthard aveva aspramente criticato le dichiarazioni arrendevoli di Tsunoda.

“Le dichiarazioni di Yuki non sono state capite, lui è molto autocritico e questo è davvero un bene, non era sorpreso di essere stato confermato per il 2022, era solo sorpreso che l’annuncio fosse arrivato così presto – le parole di Tost in riposta a Coulthard – La F1 per i rookie è complicata, Tsunoda aveva iniziato benissimo poi ha esagerato, è entrato nel periodo di incidenti, che capita a tutti i giovani piloti, utile anche a capire qual è il limite. Per noi non ha senso puntare su un giovane e poi silurarlo subito. Tsunoda ha potenziale, sta imparando. Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Farà ottimi risultati in futuro”.

OMNISPORT | 04-10-2021 11:46