F1, Alpine, Alonso: “Jeddah può nascondere delle insidie”

03-12-2021 10:52

Dopo il podio strepitoso conquistato in Qatar, Fernando Alonso è pronto a rituffarsi in una sfida tutta nuova, non solo per lui, ma per l’intero mondo della Formula 1.

Il campionato del mondo infatti sbarca a Jeddah, in Arabia Saudita. Obiettivo del pilota asturiano è quello di confermarsi nelle zone alte della classifica anche domenica, e spera di sfruttare al meglio le caratteristiche della sua Alpine per divertirsi ancora.

“Jeddah sarà una nuova esperienza per tutti – ha detto Alonso. Da quello che ho visto e analizzato con la squadra, sarà molto veloce! Non possiamo ancora fare dei confronti, chiedetemelo dopo venerdì, quando avremo fatto un po’ di giri. Così come ogni volta che si va in un nuovo circuito, devi preparati a fondo per il weekend e guardare ogni dettaglio: siamo già stati in altre piste inedite quest’anno, quindi abbiamo un’idea su cosa bisogna focalizzarsi, ma un posto nuovo può riservare tante sorprese. Non si sa mai cosa potrebbe succedere, speriamo di fare un altro bel weekend”.

