F1, Alpine: la carica di Alonso per la nuova stagione

22-02-2022 12:11

Giornate di frenetiche presentazioni nel mondo della Formula Uno. Ormai tutte le scuderie hanno svelato agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori le proprie monoposto: ieri è stata la volta della Alpine. La nuova vettura, la A522, è ovviamente contraddistinta dalle modifiche regolamentari necessarie per scendere in pista nel Mondiale 2022 di Formula 1.

Fernando Alonso crede fermamente in questa nuova era del Circus per cercare di sfruttare un’auto che permetta sia al due volte campione del mondo che in generale alla scuderia francese di poter lottare per obiettivi importanti.

“Speriamo che ci permetterà di lottare per il podio, perché se lottiamo per il podio ogni fine settimana, poi alla fine arriverà la vittoria – ha detto Alonso – E se combatti per il podio e vinci, forse l’anno prossimo sarai un contendente al campionato. Bisogna fare un passo alla volta e vogliamo fare il primo passo ora”.

Alonso, intervistato dall’emittente tedesca RTL, ha aperto all’ipotesi di rinnovo per il 2023: “Direi di sì. Sento davvero la forza di continuare. Ma deciderò solo a metà anno”.

Il due volte campione del mondo ha ancora una volta sottolineato l’importanza di essere competitivo con queste modifiche regolamentari: “Sono tornato in Formula 1 per questi regolamenti. Ho aspettato un anno e mezzo per queste vetture. Ho visto il team costruire questa vettura da zero e siamo davvero motivati. Sono più ottimista rispetto allo scorso anno perché le nuove regole ti danno quella speranza che tutto possa cambiare. Sono ottimista e ho fiducia”.

Alonso poi ha esternato il suo punto di vista sulla livrea base, dove a dominare è il blu, e quella rosa che decorerà la livrea dell’Alpine ne primi due appuntamenti stagionali in programma in Bahrain e Arabia Saudita.

“Mi piace il rosa, non ho problemi – ha detto Matador Nando – Mi piacciono entrambe le vetture che utilizzeremo. Il rosa è anche un po’ più acceso ma sono contento di questo dell’abbinamento di questi due colori”.

OMNISPORT