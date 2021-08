F1, Alpine pronta alla fornitura di motori per altri team

Alpine ha vinto il proprio primo Gran Premio alla prima stagione ufficiale in F1. Il team, controllato e motorizzato da Renault, si sarebbe detto disposto a fornire le proprie Power-Unit ad altri costruttori che dal 2022 vorranno entrare nel circus. Questo grazie soprattutto all nuova rivoluzione del regolamento che verrà introdotta, e che consentirà di allargare il numero di costruttori fermo ora a 10 dal 2016.

Non a caso, le voci che vorrebbero l’ingresso del gruppo Volkswagen in Formula 1 nei prossimi anni si fanno sempre più insistenti, ma non manca all’appello delle new entry proprio l’Alpine, come confermato anche dal direttore esecutivo di Enstone Marcin Budkowski, il quale, ai microfoni di the-race.com:

“Ci sono molte persone desiderose di fare il loro ingresso in F1 – ha ammesso il polacco – con alcune di loro che si sono esposte pubblicamente negli ultimi anni. Altre, invece, non hanno cercato pubblicità e consensi, e sono interessate ad entrare nel Circus perché è una grande realtà che, fortunatamente, sta anche per diventare economicamente più sostenibile”.

“Di conseguenza c’è molto interesse e siamo in contatto con alcuni possibili nuovi ingressi, anche se al momento siamo ancora in una fase iniziale. Ovviamente non è facile, anche perché la FIA deve aprire una gara per poter avviare questo processo. Tuttavia, se ci fosse qualcuno disposto seriamente disposto a finanziare la creazione di un vero e proprio team, saremmo disposti a fornire loro i nostri motori. Non è facile per una squadra imporsi in F1 dall’inizio, tant’è vero che non lo è nemmeno per quelle già esistenti, ma per gli esordienti è davvero un tentativo molto complesso”.

OMNISPORT | 19-08-2021 12:43