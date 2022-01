F1, la FIA: "La sostituzione di Michael Masi è possibile"

28-01-2022 18:36

Finalmente lo ammette anche la FIA: Michael Masi potrebbe essere sostituito nel ruolo di direttore di corsa della Formula 1. A dirlo è stato Peter Bayer, segretario generale della Fia e nuovo responsabile della commissione monoposto nonché uomo di fiducia del presidente Mohammed Ben Sulayem, in un’intervista al giornale austriaco Vorarlberger Nachrichten: “Ha fatto un superlavoro e glielo abbiamo anche detto, ma esiste la possibilità che ci sia un nuovo direttore di corsa”.

Le polemiche sulla gestione di molti episodi della scorsa stagione da parte di Masi, su tutti quelli nel Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre che ha consegnato il titolo iridato piloti, sono state roventi e non si sono ancora del tutto sopite. Per esempio Lewis Hamilton, che da conversazione radio con il suo team, la Mercedes, si è sentito derubato del titolo, non parla proprio dalla gara sul circuito di Yas Marina facendo temere un possibile ritiro dall’attività.

Bayer ha aggiunto che la FIA vuole rivedere i compiti del direttore di corsa, dividendo le responsabilità in più figure: “Oggi non fa solo direttore di corsa, è anche direttore di corsa, delegato alla sicurezza, e responsabile del circuito. Troppe cose insieme”. C’è inoltre allo studio una revisione dell’uso della safety car e Bayer suggerisce un’idea mutuata dalla NASCAR negli Stati Uniti: “Se dovesse essere necessario neutralizzare una corsa negli ultimi due giri, si potrebbero aggiungere due giri in più alla gara in modo da farla concludere non dietro alle auto con le sirene, anche se questo potrebbe creare problemi di consumo in Formula 1”.

OMNISPORT