F1, Andretti insiste: "Vogliamo entrare nel 2024"

25-09-2022 17:14

Se ne parla da tempo, ma finora non è ancora successo. Eppure, Mario Andretti continua a crederci ed è sempre intenzionato a portare il suo team in Formula 1. Ne ha parlato a planetf1.com: “Stiamo cercando di soddisfare le richieste, non possiamo fare altro. Stiamo lavorando ogni giorno a questo progetto, con l’intenzione di entrare nel 2024. Ci stiamo preparando come se ci fosse stato dato il via libera”.

Andretti ha quindi precisato: “Non ci arrendiamo di certo. Per noi è un progetto molto serio e siamo pronti a fare questo investimento”. Stefano Domenicali non vuole una griglia di partenza con tante macchine, ma Andretti non ci sta: “Non capisco perché un investimento del genere non dovrebbe essere positivo, l’anno prossimo ci saranno 24 gare e tutte le squadre saranno sottoposte a uno stress incredibile”.