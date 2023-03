F1 Arabia Saudita, Verstappen si conferma in testa nelle terze libere

Tre su tre per l'olandese della Red Bull nelle prime prove. A seguire Perez e Alonso. Ferrari: 6° Leclerc, 10° Sainz.

18-03-2023 16:26

Sempre lì. Sempre davanti a tutti. Max Verstappen continua a far capire a tutti le sue intenzioni e ha chiuso in testa anche la terza e ultima sessione di prove libere sul circuito cittadino di Jeddah, teatro del Gran Premio d’Arabia Saudita, ovvero il secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Tempo eccezionale per l’olandese della Red Bull in 1:28.485.

Verstappen è stato l’unico sotto il muro dell’1:29 con ben sei decimi di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez e quasi un secondo nei confronti di Fernando Alonso. Tra i primi tre si confermano così i protagonisti del podio del Bahrain. Bene ancora Lance Stroll, quarto con l’altra Aston Martin, davanti alla migliore delle Mercedes: quella di Lewis Hamilton.

Risale un pochino la Ferrari con il sesto tempo di Charles Leclerc, a un secondo e un decimo da Verstappen. Seguono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi l’Alpine di Pierre Gasly. Decimo tempo per l’altro ferrarista Carlos Sainz, a un secondo e tre decimi dal miglior tempo. Alle ore 18 di nuovo tutti in pista per l’importante e decisiva sessione di qualifiche.

F1 GP Arabia Saudita, i tempi delle Prove Libere 3:

1 Verstappen (Red Bull) 1:28.485

2 Perez (Red Bull) 1:29.098

3 Alonso (Aston Martin) 1:29.483

4 Stroll (Aston Martin) 1:29.509

5 Hamilton (Mercedes) 1:29.568

6 Leclerc (Ferrari) 1:29.588

7 Norris (McLaren) 1:29.690

8 Piastri (McLaren) 1:29.698

9 Gasly (Alpine) 1:29.701

10 Sainz (Ferrari) 1:29.761

11 Russell (Mercedes) 1:29.811

12 Zhou (Alfa Romeo) 1:29.917

13 Hulkenberg (Haas) 1:29.933

14 Ocon (Alpine) 1:29.953

15 Albon (Williams) 1:29.983

16 Sargeant (Williams) 1:30.035

17 Magnussen (Haas) 1:30.131

18 Bottas (Alfa Romeo) 1:30.317

19 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:30.797

20 De Vries (Alpha Tauri) No Time