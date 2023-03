Una notizia clamorosa sta arrivando da Maranello: l'Head of Vehicle Concept David Sanchez dovrebbe lasciare la Ferrari dopo più di 10 anni, manca solo l'ufficialità.

09-03-2023 17:39

Colpo di scena in casa Ferrari. Dopo pochi giorni dal disastroso esordio in campionato, con Sainz che ha concluso la gara al quarto posto e con Leclerc costretto al ritiro, una pedina importante della scuderia del Cavallino avrebbe rassegnato le proprie dimissioni al team principal Vasseur: secondo le indiscrezioni di Motorsport.com si tratta dell’Head of Vehicle Concept David Sanchez. Si attende l’ufficialità della notizia.

Ferrari, la carriera di David Sanchez

Un addio inaspettato dopo ben 10 anni con la Ferrari. David Sanchez è infatti arrivato nella scuderia del Cavallino dalla McLaren, dove ha operato tra il 2007 e il 2012, e ha diretto il reparto aerodinamico a Maranello dal 2019. Nel 2021 è stato promosso nella carica di Chief Engineer, conducendo la progettazione prima della F1-75 dello scorso anno e successivamente dell’attuale SF-23.

Il futuro di Sanchez

Sempre come riporta Motorsport.com, il francese avrebbe maturato la decisione senza essere condizionato dal pessimo risultato del GP del Bahrain. Adesso, David Sanchez dovrebbe andare in Gran Bretagna per accettare l’offerta di un team che lo ha già cercato.

Una perdita non indifferente per la Ferrari quella di David Sanchez, per il ruolo e per l’esperienza accumulata dal francese in poco più di 10 anni a Maranello. Adesso, Vasseur dovrà lavorare per trovare un degno sostituto in un’area cruciale per lo sviluppo della monoposto e la definizione del progetto 2024, con un occhio anche alla stagione attuale.

Sanchez e Leclerc, l’ultima immagine premonitrice

L’ultima immagine che si ha di David Sanchez è nella terza giornata di test in Bahrain, con una lunga chiacchierata con Charles Leclerc. Dalle immagini e dalla mimica dei due protagonisti, sembra che l’ingegnere provi a rassicurare il pilota monegasco. Una sorta di premonizione del gp del Bahrain, da cui la Ferrari deve ripartire già dalla prossima gara in programma a Jeddah in Arabia Saudita.