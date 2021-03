F1, Aston Martin: i problemi di Sebastian Vettel

Le buone sensazioni riscontrate nella prima giornata di test non sono state riconfermate quest’oggi in casa Aston Martin. Solo 10 giri completato per il campione teutonico Sebastian Vettel, a causa di un problema non trascurabile al cambio della AMR21. Il problema riscontrato da Vettel è molto simile a quello che, nella giornata di ieri, ha avuto Valtteri Bottas sulla sua Mercedes. Ricordiamo che l’Aston Martin è una scuderia motorizzata Mercedes.

Il problema è che Seb Vettel avrebbe bisogno di completare un numero enorme di giri per prendere confidenza con la sua nuova monoposto, decisamente differente rispetto alla Ferrari che ha guidato negli ultimi anni.

Queste le parole di Sebastian Vettel:

“Sono state 24 ore faticose per tutta la squadra. Purtroppo oggi abbiamo avuto un problema con il cambio, quindi non abbiamo fatto molti giri anche se è normale che possa succedere qualcosa di simile nei test. Resta il fatto che la giornata di ieri è stata molto interessante e la macchina sembra promettere bene. Come ho detto già, ci sono ancora tante cose nuove per me che ho bisogno di scoprire e che sono decisamente diverse da quello a cui sono abituato. Ho ancora molto da imparare e ho bisogno di tempo, ma spero di poter raccogliere qualche informazione in più domani”.

A fare la differenza sono anche le condizioni atmosferiche trovate in Bahrain, definite da tutti molto estreme per dei test ufficiali:

“Non mi aspetto che cambi qualcosa nell’ultimo giorno, le condizioni qui in Bahrain sono piuttosto estreme. In ogni caso, non è possibile fare un paragone diretto con l’anno scorso perché utilizziamo delle gomme differenti. L’opportunità migliore per valutare questi nuovi pneumatici è stata ad Abu Dhabi con i test di fine stagione, quando sono state usate coperture nuove sulle vetture vecchie”.

In ultimo, gli è stato chiesto un confronto tra i motori Mercedes e Ferrari, ma Vettel bissa la domanda:

“Certamente sono diversi, ma non faccio paragoni per rispetto di tutti i costruttori”.

OMNISPORT | 13-03-2021 14:06