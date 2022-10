F1, Aston Martin sorpresa per esser finita nell’occhio della FIA

03-10-2022 12:45

Assieme al verdetto della Red Bull, mercoledì sarà un giorno decisamente atteso anche in casa Aston Martin, l’altra scuderia, assieme a quella austriaca, che stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni potrebbe esser punita per aver superato il limite di spesa imposto la scorsa stagione.

“Dobbiamo aspettare il risultato. Ma non siamo stressati per questo, anche se è stato abbastanza sconvolgente essere stati messi sotto accusa all’inizio del weekend” ha affermato il team principal della Aston Martin Mike Krack.

“È un processo in cui si presentano le proprie osservazioni e poi la FIA le analizza e torna con delle domande. Questo processo è ancora in corso quindi non sappiamo quale sarà il risultato” ha spiegato il lussemburghese ad Autosport.

“C’è una discussione in corso. Noi abbiamo domande sull’interpretazione, loro hanno domande sull’interpretazione. Siamo stati sorpresi di leggere il nostro nome in questa vicenda. Non pensiamo di aver fatto nulla di gravemente sbagliato, i nostri responsabili finanziari sono al lavoro”.