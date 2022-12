F1, Audi punta su Gerhard Berger

20-12-2022 21:03

Audi sbarcherà nel ‘Circus’ nel 2026, ma sta approntando tutte le misure necessarie per non recitare un ruolo da comparsa: dopo aver annunciato Andreas Seidl come ad della Sauber (che nel 2023 correrà ancora come Alfa Romeo), secondo la Gazzetta dello Sport (che riprendere fonti interne al Gruppo Volkswagen) Audi starebbe corteggiando l’ex ferrarista (96 i GP sotto le insegne del Cavallino Rampante) Gerhard Berger.

L’ex pilota austriaco, che ha corso in F1 dal 1984 al 1997, può mettere al servizio della ‘Casa dei Quattro Anelli’ una lunga esperienza da manager: dopo aver seguito il progetto Bmw e ricoperto dal 2006 al 2008 le mansioni di team principal e co-proprietario al 50% nella Toro Rosso (prima di vendere le sue quote alla Red Bull), ha gestito il campionato turismo tedesco DTM, che ha di fatto salvato dalla crisi.

Anche se per il ruolo di team principal Audi cercherebbe una figura così carismatica, il 63enne vincitore di 10 GP sarebbe invece propenso a fare il ‘superconsulente’ come Niki Lauda in Mercedes: motivi familiari lo indurrebbero a non essere presente al muretto nelle numerose tappe che adesso caratterizzano il Mondiale.