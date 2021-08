F1: Baku smentisce l’interesse per una seconda gara nel 2021

La cancellazione del GP del Giappone ha nuovamente cambiato le sorti del calendario del campoionato del mondo di F1. Sono ancora diverse le idee sul tavolo per la sostituzione del Gp di Suzuka.

Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Baku ha categoricamente smentito una trattativa con Liberty Media per una seconda gara in Azerbaijan tra ottobre e novembre. Tramite una dichiarazione pubblicata su automotorsport.az, il management del GP ha escluso il tracciato azero dalla rosa dei circuiti in grado di prendere lo slot lasciato libero da Suzuka, precisando come l’attenzione dei gestori sia totalmente dedicata all’evento che si svolgerà nel 2022.

“Le informazioni che circolano su nostro interesse verso una seconda gara in autunno non corrispondono alla realtà”, ha affermato un portavoce della manifestazione che si svolge in Azerbaijan. “Non esiste e non è stata formulata alcuna richiesta di tal tipo a Liberty Media. Si tratta solo di sciocchezze”.

