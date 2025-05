F1 Barcellona, Alonso punge Hamilton: "Eroe del giorno". Sarcasmo dell'ex Ferrari, il precedente con Leclerc

Durante le prove libere del Gran Premio di Spagna scintille tra Hamilton e Alonso. Dopo una manovra di Lewis, Fernando sbotta ironica in radio e promette di vendicarsi in futuro

Non è stato un primo giorno facile per la Ferrari e in particolare per Lewis Hamilton al Gran Premio di Spagna. Non è la prima volta. Si spera sempre sia l’ultima. Dopo un inizio incoraggiante in fp1 le cose sono andate peggio in fp2 sul circuito di Barcellona per l’inglese. E giusto per non farsi mancare nulla è arrivata anche la polemica innestata da Fernando Alonso con un team radio di fuoco dopo un’incomprensione in pista tra i due campioni del mondo.

Hamilton in difficoltà in Spagna

Un incoraggiante terzo posto nella prima sessione di prove libere. Poi sprofondato all’11° nelle fp2. Se fosse la qualifica del sabato Lewis Hamilton sarebbe fuori dal Q3 a Barcellona. Come altre volte capitato di recente, Monaco escluso. L’inglese nella seconda sessione di libere ha trovato una SF-25 irriconoscibile dal mattino, che scivola tanto al Montmelò e non riesce a essere costante e stabile. Situazione preoccupante come i team radio lanciati da Hamilton al suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alonso furioso con Hamilton: team radio ironico

Lewis è stato poi protagonista di un episodio controverso. Durante le fp2, Hamilton si è trovato nel “panino” della due Aston Martin. Sul rettilineo del traguardo era dietro Stroll ma davanti ad Alonso, peraltro impegnato nel suo giro veloce. L’inglese nel tentativo di passare il canadese ne ha preso un po’ di scia e poi aperto il drs. La manovra non deve essere piaciuta a Fernando che era dietro di lui. L’ex pilota della Ferrari non ha mancato di farlo notare, a modo suo, via radio, tra rabbia e sagacia tipica dello spagnolo.

“Abbiamo l’eroe del giorno di fronte a noi! La cosa buona è che il week end è lungo, anche il campionato, è molto lungo!”

Alonso vs la Ferrari, il precedente con Leclerc a Imola

Da buon spagnolo Alonso quando vede rosso Ferrari si infervora come un toro in una corrida. Tre settimane fa, in occasione del Gran Premio di Imola, l’asturiano era stato protagonista di un altro paio di team radio di rabbia contro le rosse. In quel caso era finito Leclerc nel suo mirino. Tanto da far esclamare ad Alonso col suo ingegnere di pista: