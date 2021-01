F1, Berger: “Bottas non ha alcuna chance contro Hamilton”

Proprio nei giorni scorsi, Vallteri Bottas aveva dichiarato che non era così interessato alla querelle legata al rinnovo contrattuale del suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota finlandese aveva infatti dichiarato che l’unica cosa che gli importava era vincere e battere il compagno di scuderia, chiunque fosse.

In una chiacchierata concessa ai microfoni di f1-insider.com, Gerhard Berger ha voluto dire la sua sul dualismo in Mercedes tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, sottolineando come il finlandese non abbia alcuna chance di strappare nel 2021 il titolo mondiale al sette volte Campione del Mondo.

Bottas è un buon pilota ed è veloce, ma secondo Berger, Hamilton può far valere la sua grande esperienza sotto tutti i punti di vista.

“Oltre alla velocità e al talento, aspetti che ha ampiamente mostrato nel corso delle ultime stagioni con la Mercedes, Lewis può contare su un bagaglio d’esperienza che definirei gigantesco”, ha dichiarato Gerhard Berger. “Bottas non è un pilota lento, ma alla fine lui, come tanti altri, non ha alcuna speranza contro Lewis“.

OMNISPORT | 28-01-2021 13:12