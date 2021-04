F1, Berger: “Situazione Vettel? Concluse poche gare per fare una valutazione”

Non si aspettava certo un inizio di stagione così Sebastian Vettel. Il pilota tedesco dell’Aston Martin sta trovando qualche ostacolo di troppo per cercare di affinare nel più breve tempo possibile il suo feeling con la nuova monoposto.

Intervistato dalla stampa austriaca, l’ex pilota di McLaren e Ferrari ha parlato dei piazzamenti conquistati dal quattro volte iridato in Bahrain e ad Imola, evidenziando come al momento sia ancora prematuro parlare di fallimento, visto i pochi chilometri percorsi in pista da tutte le scuderie. Berger pensa che Vettel, nonostante la pressione, debba continuare a lavorare sulla sua forma, così da creare il giusto feeling con squadra e vettura.

“Ad oggi avrebbe fatto meglio a prendersi un anno sabbatico”, ha affermato Gerhard Berger. “Ma c’è da dire che trarre conclusioni solo dopo appena due gare è sbagliato. E’ passato troppo poco tempo. Sono certo che sta mettendo il massimo dell’impegno per cercare di cambiare in meglio la situazione. Sebastian deve solo recuperare la forma e l’Aston Martin lavorare sul piano tecnico. Poi potremmo fare delle valutazioni precise”.

23-04-2021