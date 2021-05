F1, Binotto: “C’è ancora spazio per sfruttare al meglio la vettura”

In questo inizio di stagione, i miglioramente della Ferrari sono sicuramente sotto gli occhi di tutti. La Scuderia di Maranello è infatti quella che ha compiuto maggiori passi avanti rispetto alla difficile stagione scorsa.

Dai molteplici problemi della SF1000 si è passati alle buone performance della SF21 che ha finora ottenuto bei piazzamenti, tra cui il podio conquistato con Carlos Sainz a Montecarlo. Discutendo sulle prestazione dell’attuale vettura, il team principal di Maranello Mattia Binotto ha ammesso come la squadra stia operando bene ma al tempo stesso cercherà di progredire nei prossimi appuntamenti.

“Per noi è importante continuare a lavorare e crescere nella giusta direzione come squadra – ha sottolineato Binotto – C’è ancora spazio per sfruttare al meglio la vettura, come abbiamo dimostrato se stiamo preparando bene il weekend di gara”.

OMNISPORT | 31-05-2021 14:29