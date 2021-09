F1, Binotto completamente convinto dalla Sprint Race di Monza

Non è stata una giornata particolarmente positiva per la Ferrari a Monza, Le Rosse dsi Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzate rispettivamente 5° e 6° approffitando dell’incidente dei Pierrre Gasly in Alpha Tauri. Comunque molto lontano da Valteeri Bottas (1° al traguardo ma che ha perso la pole position a causa del cambio della power Unit a favore dell’olandese volante Max Verstappen).

La pole di Verstappen, inattesa dopo quanto visto nel corso delle prove libere del venerdì, vale per l’olandese come un vero e proprio gol in trasferta. Sia per aver tenuto il ritmo della Mercedes di Bottas (pazzesca la sua prestazione), cosa per nulla scontata, sia per aver messo a distanza il Campione del Mondo Lewis Hamilton, che ha due McLaren rognose fra sé e la Red Bull. Nota a margine per Ricciardo, finalmente al top con la McLaren.

Queste le parole, al termine, del team principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto:

“Mi piace perché penso che per lo spettacolo possa interessare – ha dichiarato Binotto – All’inizio della discussione sul format delle mini-gara, siamo stati noi come Ferrari a proporlo perché penso che qualunque sia la tua posizione in classifica, in qualche modo questo porta uno spettacolo in più e questo è importante per i nostri fan. È importante per l’intrattenimento che la F1 può offrire”.

