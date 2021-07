F1, Binotto: “La Red Bull ha svolto un grande lavoro”

La scuderia della Red Bull sta attraversando il suo momento migliore come si nota anche dal primo posto ottenuto nella classifica costruttori. Max Verstappen dal canto suo, sta disputando un gran campionato del mondo ed è leader anche nella classifica piloti.

Mattia Binotto ha elogiato la scuderia di Milton Keynes, sottolineando come gli anglo-austriaci stiano raccogliendo quanto seminato nel corso di questi anni.

“Posso immaginare che nelle prime gare abbiano usato una potenza leggermente ridotta perché erano preoccupati per l’affidabilità – ha dichiarato Binotto, parlando della power unit Honda – Hanno svolto un grande lavoro. Ora stanno raccogliendo il successo perché è una squadra stabile che lavora insieme da anni. D’altra parte stiamo assistendo a cambiamenti significativi in ​​Mercedes in termini di personale: partenze o dipendenti che hanno altri compiti”.

OMNISPORT | 01-07-2021 10:38