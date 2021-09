F1, Bottas: "Gara difficile, congratulazioni a Lewis"

Valtteri Bottas è stato protagonista di una gara anonima prima del caos causato dalla pioggia che ha rimescolato le carte. Il finlandese chiude alla fine 5° al traguardo avendo montato le intermedie in anticipo davanti a tutti. Queste le sue dichiarazioni:

“Prima di tutto, congratulazioni a Lewis per la vittoria che è la sua centesima in Formula 1. Da parte mia, è stata una gara difficile, una giornata non facile, ma alla fine e la pioggia ha salvato la situazione. Prima dì allora, stavo faticando a risalire in griglia – ha spiegato il finlandese – è stato molto più difficile dì quanto pensassi, perché non riuscivo a prendere bene le curve, avevo tanto sottosterzo. Non riuscivo a mantenere la velocità e avvicinarmi abbastanza per sorpassare, mentre altre vetture avevano meno difficoltà. Poi la pioggia è arrivata, volevo fermarmi un giro in anticipo, ma il team non era pronto, siamo stati comunque tra i primi a fermarci. Sono riuscito a scalare posizioni e conquistare bei punti, il che è positivo dopo una giornata complicata”.

OMNISPORT | 26-09-2021 20:14