F1, Bottas: "Il passo è buono, siamo meglio di così"

19-11-2022 21:35

Il pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas ha commentato deluso il diciottesimo tempo nelle qualifiche ufficiali del Gp di Abu Dhabi: “Abbiamo affrontato le qualifiche sapendo di avere un buon passo, quindi credo che il risultato non rifletta la reale situazione della nostra vettura. E’ stata una sensazione strana, non siamo riusciti a far lavorare le gomme e il nostro ritmo nel primo settore ne ha risentito”.

“Nel mio secondo run c’era così tanto traffico che mi sono dovuto praticamente fermare, e questo ha distrutto il nostro tentativo. È frustrante, ma ora dobbiamo prepararci al meglio per la gara di domenica”.