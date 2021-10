F1, Bottas: "La penalizzazione di Lewis è minima ma farò la mia gara"

Queste le parole del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, che grazie alla penalizzazione di dieci posizioni del compagno di squadra Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Turchia sul circuito di Istanbul: “Intanto abbiamo fatto buone qualifiche in condizioni complesse in Q1, e anche in Q3 la curva 1 era ancora bagnata, avevo sottosterzo ma mi sono divertito. Lewis ha una penalità ma è minima e io sono in pole, per cui in ottica Mercedes direi che è andata bene. Marcare Verstappen? Io farò la mia gara, credo sia la cosa migliore da fare per aiutare la squadra”.

OMNISPORT | 09-10-2021 16:16