F1, Bottas: "Paghiamo le prime curva nei confronti di Red Bull"

Valtteri Bottas chiude in 3° posizione le sue qualifiche nel GP d’Olanda, 13° appuntamento del mondiale F1. Il finlandese è riuscito a guadagnare un piazzamento in seconda fila al volante della Mercedes, venendo preceduto dai due grandi favoriti della vigilia: il suo compagno di squadra Lewis Hamilton è secondo, subito alle spalle di Max Verstappen (Red Bull).

Queste le parole del finlandese, che probabilmente lascerà Mercedes al termine della stagione:

“Una pista piacevole e l’atmosfera è speciale, davvero molto divertente. Ci mancava qualcosina nel primo settore, nelle prime due curve pagavamo nei confronti della Red Bull, ma comunque siamo in top-3 e domani è tutto in gioco. Su questa pista è difficile superare, ma in gara ci sono sempre delle opportunità, la strategia sarà importante e credo che la gara sarà divertente“.

OMNISPORT | 04-09-2021 16:51