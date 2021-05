F1, Bottas preoccupato della Red Bull

La Formula uno torna in pista con il GP di Montecarlo, una delle gare più attese dell’anno dai tifosi. Ancora una volta la sfida sarà tra la Mercedes di Hamilton e Bottas e la Red Bull di Max Verstappen.

Valtteri Bottas ha confermato come Hamilton che per la Mercedes non sarà un weekend semplice: “Sulla carta la Red Bull sarà forte – ha detto il finlandese – il margine è stretto, non sappiamo dove saremo rispetto a loro. Siamo ben preparati e pronti a combattere, ma il divario sarà molto stretto”.

OMNISPORT | 19-05-2021 16:21