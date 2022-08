F1, Bottas: "Questa è la mia stagione più divertente"

15-08-2022 14:25

Il pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas ed ex Mercedes ha ammesso: “Questa è la prima volta da quando sono in F1 che corro con un contratto pluriennale, è la prima volta che posso concentrarmi sul lavoro, sulla pista, senza dover pensare al futuro o rispondere alle domande di mercato – ha detto ai microfoni di “Motorsport” -. Questa è probabilmente la mia stagione più divertente, mi sto godendo la Formula 1 mai come prima d’ora”.

“Per me è divertente correre a centro gruppo, cambia anche la strategia di gara – ha aggiunto Bottas -. Quando corri avanti è diverso, devi pensare a poche macchine, al massimo in Mercedes lottavamo contro un altro team. Adesso corro contro cinque, sei, monoposto intorno. E una decisione può farti prendere o perdere molti punti. E’ un gioco totalmente diverso. L’ambiente in Sauber è rilassato, giovane, è un team che lavora sodo e vuole crescere. Mi trovo bene, ho trovato un ottimo equilibrio tra F1 e vita privata. Mi sento più libero, mi importa meno di ciò che pensa la gente, forse in Mercedes ero più abbottonato”.