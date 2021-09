F1, Bottas si sbilancia: “Mi piacerebbe avere un contratto pluriennale"

Continua a tenere banco in casa Mercedes la questione Bottas e, più in generale, quella relativa al compagno di Lewis Hamilton nella prossima stagione.

In attesa di scoprire cosa decideranno dalle parti di Bracley, il finlandese ha comunque messo le mani avanti affermando espressamente che tipo di contratto vorrebbe siglare per i prossimi anni.

“Le cose stanno andando per il verso giusto, sono felice ed emozionato. Un contratto pluriennale sarebbe bello, è qualcosa che non ho mai avuto prima in Formula 1. In questo modo potrei sicuramente dare il massimo impegno alla squadra, sapendo che il lavoro continuerà” ha dichiarato il nativo di Espoo a Crash.net.

“Deve essere stimolante, deve essere eccitante, deve essere divertente, in un’atmosfera in cui mi piacerebbe davvero lavorare. Penso che queste siano davvero le cose principali delle quali non vedo l’ora. Come ho detto prima, ho ancora parecchi anni in Formula 1 e voglio continuare” ha spiegato Bottas augurandosi che presto il nodo riguardante il suo futuro venga sciolto.

OMNISPORT | 02-09-2021 17:25