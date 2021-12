F1, Bottas: "Sono orgoglioso e triste allo stesso modo"

14-12-2021 14:35

Nemmeno il tempo di scendere da una monoposto, che subito, Valtteri Bottas deve salire su un’altra, quella nuova, quella che guiderà il prossimo anno, nella stagione dei grandi cambiamenti in F1.

Per il pilota finlandese infatti, è già tempo di mettersi al volante dellsua Alfa Romeo, per testare le gomme Pirelli da 18 pollici. Prima però, intervistato da Formula1.com, il finlandese ha ammesso di aver provato un mix di emozioni nella sua ultima gara con Mercedes, dopo 5 stagioni insieme: “Ora è il momento di qualcosa di nuovo. Sono davvero, davvero orgoglioso e grato di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo fatto grandi cose. Non è stata forse la gara migliore per lasciare il team, ma devi guardare il quadro generale. Sai, abbiamo vinto cinque titoli costruttori. Con Lewis siamo stati la coppia di compagni di squadra di maggior successo nella storia della Formula 1, quindi è un po’ triste andarsene, ma ovviamente non vedo l’ora che arrivi il futuro”.

Bottas si è detto dispiaciuto per il fatto che Lewis Hamilton non sia riuscito a conquistare l’ottavo titolo mondiale. Il suo sesto posto non ha aiutato il pilota sette volte campione del mondo a tenere più indietro il rivale numero uno, ovvero Max Verstappen, capace di superare Lewis a poche curve dal traguardo finale.

“Volevamo ottenere entrambi i titoli, e ottenere di nuovo quello dei costruttori è fantastico, ma allo stesso tempo fa male che Lewis non abbia vinto quello dei piloti perché anche per me, mi sento come se avessi perso il campionato perché lo ha perso. Mi sento davvero triste per lui perché sento che se lo meritava… Ha fatto una grande partenza, una grande gara, e poi le cose cambiano così. Ma sai, è solo sport, è proprio così. A volte va contro di te, a volte a tuo favore ma semplicemente non era il nostro giorno”.

