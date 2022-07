F1, Bottas: "Sono un po' deluso"

10-07-2022 21:09

Valtteri Bottas in Alfa Romeo non è stata in grado di entrare in zona punti nel corso del GP d’Austria, che si è corso sulla pista di Spielberg. Comunque, Bottas ha sfiorato la top-10, con un 11° posto che lascia parecchi rimpianti.

Queste le parole del finlandese al termine dell’undicesimo GP del 2022:

“Mi auguravo di arrivare a punti oggi, questo era l’obiettivo, e c’è della delusione nel finire appena fuori dai primi dieci. Nell’ultima tornata, Alonso stava pr chiudere il gap abbastanza velocemente con un nuovo treno di gomme, e infine mi ha raggiunto. Tralasciando questo, credo che sia stata una buona corsa, anche dal punto di vista della strategia, e che abbiamo compiuto ciò che si poteva, considerato come abbiamo iniziato: ci è mancato solo un po’ di ritmo, specialmente in curva. Almeno sono riuscito a risalire in griglia partendo dalla pit lane, quindi è un risultato positivo da conservare. Dobbiamo continuare a progredire, visto che anche gli altri team lo stanno facendo. Ritengo che la Francia possa essere migliore per noi, ma dovremo qualificarci in posizioni migliori di quelle in cui ci siamo qualificati qui per massimizzare le nostre possibilità domenica”.