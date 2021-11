F1 Brasile, Button vota Mercedes

11-11-2021 17:38

L’ex campione del mondo di F1 Jenson Button ha parlato alla vigilia della tre giorni in Brasile, altra gara cruciale per il duello Mondiale tra Hamilton e Verstappen. “Le curve sono molto diverse sul circuito di San Paolo rispetto a quanto non si vede in Messico, e poi c’è anche la necessità di avere un motore particolarmente potente per ‘scalare’ la salita dell’ultima curva”, ha detto a Sky Sports F1.

“La Mercedes ha ancora un vantaggio in questo sulla Red Bull. È una pista più ‘normale'”, è il parere dell’ex pilota britannico.

OMNISPORT