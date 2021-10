F1, Budkowski: “Alonso a volte fa magie in gara”

Fernando Alonso, rientrato in F1 nel 2021, continua a stupire. L’esperto campione spagnolo, dopo un inizio un po’ complicato per via dell’adattamento alla monoposto anglo-francese, sta avendo un rendimento degno di nota, con alcuni “numeri” di alta scuola che hanno contraddistinto le sue gare.

Marcin Budkowski, attuale CEO della scuderia di Enstone, ha parlato proprio della buona stagione della scuderia e di quanto prezioso sia il contributo di Fernando alla causa:

“E’ una stagione molto emozionante, con diversi vincitori e tante squadre andate a podio. Ocon ha vinto la sua prima gara in F1 e Alonso in diverse gare ha fatto prestazioni magiche. Noi vogliamo aumentare il nostro vantaggio sull’AlphaTauri e massimizzare il pacchetto a disposizione, i quattordici GP di fila a punti sono un risultato che testimonia la bontà della nostra monoposto. In Russia come performance eravamo vicini al podio. Alonso a Sochi ha corso una gara fantastica, purtroppo era difficile prevedere con esattezza cosa sarebbe successo negli ultimi giro”.

OMNISPORT | 06-10-2021 13:33