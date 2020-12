F1, Buon Natale Red Bull polemico con Ferrari e Mercedes è virale

Non è sempre vero che a Natale si diventa più buoni. Specie in un ambiente competitivo come la Formula 1 dove frecciatine e polemiche sono all’ordine del giorno. Capita quindi che anche nel giorno di Natale la Red Bull si tolga qualche sassolino dalle scarpe specie nei confronti di Mercedes e Ferrari mettendole, è proprio il caso di dirlo, nella lista dei “cattivi”.

Querelle Ferrari-Vettel, tirata d’orecchie Maranello

Per fare gli auguri di buon Natale i social della Red Bull hanno scelto un modo originale, un disegno di Babbo Natale che legge la lista di “buoni” e “cattivi” nel suo laboratorio prima di portare i regali. Nella lista dei “cattivi” figurano Mercedes e Toto Wolff per quella che si legge essere la “Tracing Point-Copy Copy” un chiaro riferimento alla spy story di inizio campionato della Mercedes rosa, vale a dire la Racing Point che ha fatto faville, di fatto, copiando molte componenti della monoposto di Stoccarda, con il placet parziale un po’ di tutti ma che ha visto la Red Bull in prima linea tra i colpevolisti.

C’è anche la Ferrari tra i “cattivi”, accanto alla quale compare solo la scritta “Per… Seb”. Il verbo è coperto da un dito di Babbo Natale ma è probabile che il riferimento sia al mancato accordo e rinnovo di Vettel di fatto costretto a cercarsi un’altra scuderia, guarda caso proprio la Racing Point dal prossimo anno Aston Martin. Dito puntata anche contro il campione del mondo Lewis Hamilton per l’aver “buttato fuori” Albon in Austria quando il secondo pilota Red Bull, al cui posto correrà Perez nel 2021, lottava per il podio. A sorpresa in lista anche Verstappen per le parolacce e Helmut Marko per i rimproveri.

Tra i buoni c’è Lewis Hamilton

Il pilota inglese non solo cattivo ma anche buono per questo Babbo Natale Red Bull che si complimenta con Hamilton per il 7° titolo ma c’è anche Max Verstappen per la vittoria nel Gran Premio 70° Anniversario a Silverstone, il primo podio di Alex Albon e Pierre Gasly per la vittoria a Monza. Menzione speciale infine i medici che hanno salvato la vita a Romain Grosjean: Ian Roberts e Alan van der Merwe.

SPORTEVAI | 26-12-2020 13:06