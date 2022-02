F1, Button: “Mercedes resta favorita per la stagione 2022”

21-02-2022 15:01

Prima dell’inizio della stagione, come sempre capita, si sprecano giudizi, supposizioni e previsioni. Anche Button ha voluto dire la sua sulla nuova stagione che sta per cominciarel, un anno in cui Max Verstappen si dovrà guardare le spalle dagli attacchi di Lewis Hamilton determinato a tornare campione mondiale, dopo la cocente sconfitta dello scorso Dicembre.

L’ex campione del mondo di F1 del 2009 è convinto che la Mercedes resterà la squadra da battere nel prossimo mondiale 2022 di Formula 1. Intervistato dalla stampa inglese, l’ex pilota della McLaren ha avanzato le proprie previsioni per il prossimo anno, precisando come i livelli di performance potrebbero non subire grossi cambiamenti rispetto alla scorso anno, visto che la Mercedes, nel corso degli anni, è quasi sempre riuscita a “rispondere” agli attacchi dei concorrenti.

“Se devo trovare una favorita, dico Mercedes”, ha affermato l’ex pilota della McLaren. “La Red Bull vista in pista lo scorso anno è stata forte, ma la Mercedes si è avvicinata sempre più con il passare delle gare ed alla fine è stata persino in grado di mettersi davanti a tutti in termini di pura velocità. Per batterli servirà essere perfetti, visto che loro sbagliano ben poco. Sarà di sicuro una sfida entusiasmante”.

OMNISPORT